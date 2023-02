"Col Pd alle comunali? Valuteremo i programmi"

di Andrea Alessandrini Mauro Frisoni, 59 anni, savignanese, è stato nominato coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle. Sposato, tre figli, è insegnante di matematica e scienze alla scuola secondaria di primo grado di San Mauro Pascoli. Entrato nel M5S nel 2013, è al secondo mandato come consigliere comunale a Savignano, dove è stato candidato sindaco nel 2014 e nel 2019. Il M5S in provincia è rappresentato nei consigli comunali di Forlì, Cesena e Savignano. Come è avvenuta la nomina? "Notizia freschissima, risale a mercoledì sera, l’ho ricevuto direttamente dal presidente Giuseppe Conte. La nomina dei coordinatori provinciali rappresenta un ulteriore e fondamentale tassello nell’organizzazione territoriale. Come coordinatore provinciale, avrò il compito di curare il raccordo tra i gruppi territoriali e i nostri coordinatori regionali, Gabriele Lanzi e il senatore Marco Croatti". Che lavoro l’aspetta? " C’è molto da costruire sui territori, anche se abbiamo qui in Romagna una tradizione come partecipazione e impegno nel movimento. Mi pongo come obiettivo quello di coinvolgere ancora di più i cittadini. L’assenteismo delle ultime tornate elettorali, preoccupa non poco ed è da lì come dobbiamo ripartire". Quanti sono in Provincia gli aderenti al M5S? "Non conosco il numero, ma posso dire che ci sono state diverse adesioni ai gruppi...