Colazione da Milly: "Il mio salottino del gusto ma senza rinunciare alla moda"

Un salottino a due passi dal porto Canale di Cesenatico. Verrà inaugurato a febbraio ’Colazione da Milly’, il nuovo locale di Milena Delvecchio (nella foto) che unisce le specialità gastronomiche di prodotti d’eccellenza alla moda. Come? Grazie all’esperienza culinaria di Milena Delvecchio che nel giugno 2020 ha aperto la sua gastronomia in via Baldini a Cesenatico e al suo lavoro condotto per anni nel mondo della moda. La 34enne originaria di Gambettola e residente a Cesenatico ha deciso di raddoppiare e di aprire un nuovo locale. Due anni fa ha dato vita alla gastronomia ’Milly cucina e bottega’ ed è stato subito un successo e ora il suo sogno si amplia. "Sono partita come alimentari - spiega - poi gastronomia ed ora aprirò un nuovo locale in via Baldini. L’occasione si è presentate proprio davanti alla gastronomia, qui c’è un ’salottino’ dove servirò colazioni, aperitivi, pranzi e cene". "Le persone hanno apprezzato il valore di quello che offriamo - dice - dalle carni e formaggi di Roncofreddo, ai sottoli e marmellate di Bertinoro, ai prodotti da forno fatti in casa. La nostra specialità è la pinza romana fatta con un mix di farine, tipo 1 e 2. La nostra gastronomia varia a seconda della stagionalità e usiamo solo prodotti freschi coltivati in zona. Le persone apprezzano questo modo di cucinare e trovano questo posticino un po’ insolito per Cesenatico".

All’interno del nuovo locale Milena Delvecchio ha introdotto un’altra sua passione. "Ho iniziato anni fa a lavorare nel mondo dell’arredamento e della moda e nel mio locale niente sarà lasciato al caso". Dai mobili, alle tazzine per la colazione ai cucchiaini, tutto è allestito nel segno dell’eleganza e della raffinatezza. Da qui il nome ’Colazione da Milly’ che rievoca ’Colazione da Tiffany’, la romantica commedia del 1961 con l’elegante Audrey Hepburn. Sessant’anni dopo si potrà gustare un pain au chocolat, una fetta di morbida cheseecake o di torta sacher in un elegante salotto a due passi dal porto canale.