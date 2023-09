Coldiretti Senior,. Cesare Garavini confermato presidente

Cesare Garavini è stato riconfermato alla presidenza di Coldiretti Senior Forlì-Cesena. In consiglio presentati i nuovi membri: il vice presidente Fausto Placuzzi e il consiglio formato dagli storici nomi di Coldiretti Alberto Amadori, Liviana Collini, Piergiorgio Grilli, Tersi Graziano, Stefanini Pasquale, Antonelli Giuseppe, Canestrini Mario, Paolo Pasini e Corradossi Elena. "Siamo entusiasti della nuova programmazione e dei numerosi progetti che abbiamo presentato in questo primo incontro. L’intento è costante nel proporre iniziative che permettono ai nostri coetanei di viaggiare, scoprire nuovi territori ed apprezzare l’autenticità del Made in Italy anche in zone diverse da quelle dove siamo abituati a vivere". Federpensionati Coldiretti Forlì-Cesena può contare su 6.000 associati.