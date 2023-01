Collaborazione tra Hera e volontari

Dopo l’intervento dell’assessora all’ambiente FrancescaLucchi che aveva promesso una soluzione al caso dei ‘Volontari per l’ambiente’ che dopo aver ripulito l’area di un parcheggio pubblico, si erano trovati davanti alla beffa di dover pagare lo smaltimento dei rifiuti raccolti, Hera ha contattato i diretti interessati. "Ci è stata fatta una proposta che abbiamo apprezzato – conferma Milva Belletti, tra le promotrici del gruppo – e che riconosce il nostro impegno. Da adesso in avanti, in occasione delle nostre iniziative di gruppo, avremo la possibilità di contattare Hera e richiedere l’intervento di un operatore che a fine raccolta si incaricherà di rimuovere i rifiuti accumulati. Il servizio sarà nominativo per evitare che chiunque possa approfittarne semplicemente per disfarsi di ciò che non utilizza più evitando di fare i conti coi conferimenti legati alla tariffa puntuale".