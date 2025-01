"Collaboreremo sull’aiuto agli ultimi"

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ieri non era presente in cattedrale per l’annuncio del nuovo vescovo da parte di quello uscente Douglas Regattieri, ma ha voluto far pervenire la sua vicinanza alla diocesi e alla comunità cristiana nonché le felicitazioni al vescovo nominato e i ringraziamenti a quello che lascia l’incarico. "Siamo grati al nostro vescovo uscente, da oggi amministratore apostolico, monsignor. Regattieri – afferma il sindaco – per aver guidato la nostra comunità cattolica cesenate dal 2010 ad oggi e per la piena collaborazione che ha reso possibile una fruttuosa relazione tra il Comune e la diocesi in anni complicati caratterizzati dalla pandemia, da nuovi conflitti, che hanno portato nella nostra città diverse famiglie di profughi a cui abbiamo assicurato piena accoglienza e integrazione, e dall’alluvione".

"Siamo ora felici – prosegue il sindaco Lattuca – di prepararci all’arrivo del vescovo Caiazzo, il quale ci viene presentato come persona particolarmente interessato agli ultimi e ai giovani, ai quali ha già dato appuntamento in vista del suo insediamento, e ai problemi sociali e il lavoro, tematiche per noi centrali".

"Esprimo sin d’ora tutta la nostra disponibilità - afferma ancora il sindaco – a rinnovare la collaborazione, necessaria per poter rispondere degnamente e concretamente ai bisogni della comunità di Cesena".

Anche l’on. Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) dà il benevenuto al nuovo vescovo, "guida attenta ai problemi sociali e al lavoro. Troverà sempre in noi validi collaboratori alla promozione dei valori cristiani".