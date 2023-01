Collegiata, canti gospel e dipinto in esposizione

La magia dei canti gospel per il Concerto di Natale abbinata e ulteriormente rafforzata dall’esposizione del dipinto settecentesco raffigurante la ’Madonna del Ponte’ per una emozionate serata natalizia a Savignano sul Rubicone. Sabato 24 la sera della vigilia di Natale alle 21 presso la collegiata di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, si è svolto il Concerto di Natale che RomagnaBanca Credito Cooperativo ha promosso per i propri soci e clienti e che è stato aperto a tutta la collettività. Straordinaria per intensità ed emozione l’esibizione dei 50 elementi del coro gospel, diretti dal maestro Valerio Mugnai, con l’accompagnamento della band di musicisti professionisti dell’Intercity Gospel Train Orchestra di Forlì.

Nel corso della serata è stato anche esposto il dipinto settecentesco del pittore Stefano Montanari intitolato ’Madonna del Ponte’, restaurato nel 1993 con il fondamentale contributo della Cassa Rurale ed Artigiana di Savignano sul Rubicone, oggi RomagnaBanca Credito Cooperativo, che ne ha curato la custodia in questi anni. Il quadro riconsegnato potrà essere ammirato presso la Chiesa di Santa Lucia. Sicuramente una serata ricca di emozioni e di magia in occasione delle feste natalizie e dell’ultimo dell’anno.

e.p.