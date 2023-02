Collegiata, decisioni contro il gas alle stelle

di Ermanno Pasolini

Consiglio pastorale a Savignano sul Rubicone con tanti argomenti all’ordine del giorno. Quello che ha acceso la discussione è stata la situazione economica della parrocchia con la grande preoccupazione per le bollette e in primis quella del gas di dicembre di 12.600 euro per la sola collegiata di Santa Lucia che ha destato enorme clamore tanto da fare arrivare le telecamere del Tg4, dopo il nostro articolo, con il parroco don Piergiorgio Farina che ha minacciato di chiudere la chiesa: "Abbiamo in programma parecchie cose - ha detto il parroco -, sui lavori della casa degli scout di Torriana, è stato fatto lo sbancamento e poi ci sarà la ricostruzione per la messa in sicurezza, la solidità della casa e tutti gli impianti a norma. Da RomagnaBanca abbiamo ottenuto un mutuo di 150mila euro con un tasso molto agevolato. Stanno arrivando un po’ di entrate come donazioni. Speriamo di terminare i lavori entro Pasqua. Nella collegiata di Santa Lucia invece stanno proseguendo celermente i lavori di ristrutturazione della cappella di sinistra, mentre mancano i soldi per quella di destra. Invece ci sono già i soldi, donati da benefattori, per il restauro dei quadri delle due cappelle. Per la bolletta del gas di dicembre ho parlato con il gestore che mi ha detto che sta rivedendo tutto, compreso il contratto. Intanto ho abbassato ancora di più il termostato e accorciato i tempi del riscaldamento. Non chiuderò la chiesa. Una proposta che raccolgo è quella della microrealizzazione della Quaresima con la raccolta fondi per sostenere la nostra chiesa per le spese di riscaldamento e terminare il restauro".

All’ordine del giorno le proposte alternative alla tradizionale benedizione pasquale casa per casa ormai impossibile per la mancanza di preti. Ha aggiunto Don Piergiorgio: "Io fisicamente non sono in grado di girare casa per casa a portare la benedizione. Mi chiedo se sia opportuno in quanto l’emergenza Covid è passata, ma temo che ancora ci sia molta paura. Si potrebbe mandare una lettera in ogni casa con allegato un foglio da riportare in chiesa da parte di chi vuole la benedizione indicando giorno e orario. Da tre anni non si fa più e sarebbe bello riprendere le vecchie tradizioni".

Sono seguite poi le proposte delle varie iniziative per la Quaresima e la cura dei malati e degli anziani con l’11 febbraio che verrà celebrata la giornata mondiale del malato. Nel pomeriggio ci sarà il rosario alle 15.30 e la messa alle 16 con l’unzione per gli infermi, dopo anni che non si faceva più. Dalla pandemia in poi era stata tralasciata la preparazione dei battesimi, anche se i nuovi nati non sono più molti. Per farlo serve il rilancio dei catechisti battesimali.