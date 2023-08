Collegiata di Santa Lucia, restauro finito per la ’Pietà’

di Ermanno Pasolini

A Savignano nella collegiata di Santa Lucia, dopo la conclusione dei lavori di restauro delle due cappelle laterali della Madonna del Rosario a sinistra della navata e della Madonna della Pietà a destra, ora il lavoro è incentrato sui restauri dei quadri con quello della Madonna della Pietà appena terminato. Il lavoro viene eseguito dalle restauratrici Serena Brioli e Wilma Di Luigi con la supervisione della Soprintendenza delle Belle Arti di Ravenna. L’altare della Confraternita della Pietà fu trasferito nella collegiata dalla chiesetta dell’ospedale Santa Colomba, dove aveva sede.

Il grande apparato ligneo settecentesco, tipicamente barocco, è giunto a Santa Lucia negli anni 60 e proviene da un convento di monache di Tolentino. La struttura è stata adattata alla cornice del dipinto che raffigura una Madonna Addolorata (Pietà) di autore ignoto appena ricollocato al suo posto dopo i lavori di restauro. Accanto è raffigurata la ’Beata Vergine del Carmine’ copia di Simone Contarini del XVII secolo. Dice il parroco don Piergiorgio Farina: "Abbiamo già speso circa 200mila euro per sistemare la collegiata di Santa Lucia. Grazie a un benefattore di Savignano abbiamo restaurato gli affreschi dell’abside. Poi due benefattrici con 40mila euro si sono rese disponibili per continuare il lavoro di restauro nelle prime cappelle laterali. La spesa di altre due cappelle è stata di 50mila euro finanziati da altri due benefattori savignanesi.

La collegiata è un monumento che risale al 1700 ed è una delle opere più caratteristiche e significative di Savignano e un monumento fra i più belli della regione. Il restauro del nuovo quadro della Pietà è costato 5mila euro finanziato da un altro benefattore ed è il quadro non di maggiore valore artistico, ma il più antico fra i tanti che abbiano nella chiesa. A completamento dell’opera, - prosegue Don Farina - spero di trovare i finanziamenti per portare a compimento la tinteggiatura di tutta la chiesa: le ultime due cappelle, la controfacciata, il coro con l’organo e il soffitto. Occorreranno altri 150mila euro. Così l’intera chiesa tornerebbe all’antico splendore. Attualmente sono in restauro gli altri due quadri: la Comunione da parte di Gesù a Veronica Giuliani e l’estasi di San Francesco Di Paola anche questi in parte finanziati da benefattori".

Don Farina aggiunge: "Diverse persone mi hanno chiesto se in questo tempo di crisi vale la pena spendere tanti soldi per un monumento. Io ritengo che con il dovuto equilibrio valga la pena conservare e restituire ai savignanesi l’opera artistica più importante della città. Io non spendo i soldi della chiesa, ma di benefattori che me li hanno dati esclusivamente per questi restauri".