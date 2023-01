Collegiata, via al restauro di due cappelle

di Ermanno Pasolini

A Savignano sul Rubicone nella Collegiata di Santa Lucia stanno iniziando i lavori di montaggio dell’impalcatura per continuare il restauro delle ultime due cappelle laterali. Nel luglio dello scorso anno erano terminati gli interventi di restauro delle due cappelle laterali della Madonna del Rosario a sinistra della navata e della Madonna della Pietà che si trova invece a destra. Il lavoro viene eseguito dalle restauratrici Serena Brioli e Wilma Di Luigi con la supervisione della Soprintendenza delle Belle Arti di Ravenna.

Dice il parroco don Piergiorgio Farina: "Abbiamo già speso circa 200mila euro per sistemare la Collegiata di Santa Lucia. Grazie a un benefattore di Savignano abbiamo restaurato gli affreschi dell’abside. Poi due benefattrici con 40mila euro si sono rese disponibili per continuare il lavoro di restauro nelle prime cappelle laterali della chiesa. La Collegiata di Santa Lucia è un monumento che risale al 1700 ed è una delle opere più caratteristiche e significative della città di Savignano. La spesa totale delle ultime due cappelle è stata di circa 50mila euro finanziati da altri due benefattori savignanesi". Don Farina spiega poi quello che sarebbe il suo desiderio: "A completamento dell’opera, ho sempre sperato di trovare i finanziamenti per portare a compimento anche la tinteggiatura di tutta la chiesa: le due ultime due cappelle, la contro facciata, il coro con l’organo e il soffitto. Occorreranno almeno altri 200mila euro. Così l’intera chiesa tornerebbe all’antico splendore dando lustro alla città e continuando a rappresentare una gemma per la città e per i suoi abitanti. Ora invece iniziano i lavori di restauro della penultima cappella, a sinistra dell’ingresso della collegiata, a cui seguirà quella a destra, con una spesa per queste due di oltre 50mila euro".

Conclude poi don Piergiorgio Farina: "La spesa è comprensiva dei due quadri presenti nelle due ultime due cappelle: in quella a sinistra, che viene restaurata ora, c’è il quadro dove è rappresentata la comunione di Santa Veronica Giuliani, opera di Pietro Tedeschi (1750-1805); la pala che si trova invece nella cappella di destra raffigura San Francesco Di Paola di Nicolò Lapiccola (Crotone 1730-1790). Si tratta di due quadri molto grandi e di indubbio pregio. I lavori alle due cappelle dovrebbero terminare entro le festività di Pasqua, poi però seguirà il restauro dei quadri, in attesa di trovare i finanziamenti per potere terminare tutto il complesso lavoro della collegiata di Santa Lucia".

Don Piergiorgio Farina spiega anche le motivazioni della continuazione del restauro della Collegiata: "Ritengo che con il dovuto equilibrio valga la pena conservare e restituire ai savignanesi l’opera artistica più importante della città. Io non spendo i soldi della chiesa, ma di benefattori che me li hanno dati esclusivamente per questi restauri. A chi critica queste spese a dispetto di somme che andrebbero utilizzate in altra maniera, rispondo che alle tante persone bisognose, che purtroppo in questo tempo sono notevolmente aumentate, stiamo provvedendo con servizi sempre più efficienti messi in atto dalla Caritas del Rubicone collegata con le iniziative dei comuni di Savignano, San Mauro Pascoli, Borghi, Sogliano al Rubicone e Roncofreddo che appartengono alla diocesi Rimini. Anche la nostra mensa contribuisce ovviamente a dare un pasto a chi manca il cibo quotidiano".