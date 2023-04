Colloqui di assunzione simulati al Serra per gli studenti di quinta

A scuola di colloqui per entrare nel mondo del lavoro. Gli studenti delle classi quinte dell’istituto tecnico economico Serra hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova con i colloqui simulati di mezzora gestiti dai consulenti del lavoro dell’Ordine provinciale.

Un’iniziativa per attrezzare gli allievi individuare i punti di forza e le aree di miglioramento, fornire spunti di riflessione sulla coerenza tra i profili ricercati e le caratteristiche personali, oltre che testare la capacità di gestire il colloquio, ricevendo feedback preziosi da parte dei professionisti. Al progetto, avviato da anni, le classi possono aderire su base volontaria. "Un’iniziativa consolidata - afferma il dirigente Paolo Valli – grazie alla collaudata collaborazione con i consulenti del lavoro della Provincia di Forlì-Cesena. Anche quest’anno l’attività si è rivelata di grande utilità per i nostri ragazzi, un tassello fondamentale del nostro percorso costante di orientamento in uscita per gli allievi, in particolare quelli che intendono indirizzarsi al mondo del lavoro".

Simulazioni individuali, ma anche di gruppo con i consulenti, tra cui la presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì-Cesena, la cesenate Maria Teresa Bonanni. "Abbiamo suggerito - rimarca - nozioni comportamenti ed azioni per rendere meritevole di attenzione il loro curriculum. Abbiamo incontrato ragazzi motivati, spigliati ed educati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro".

Molto soddisfatti e gratificati gli studenti, che si sono messi alla prova per apprendere strategie e consigli su come fare buona impressione ai colloqui che si troveranno ad affrontare nel loro futuro. "La simulazione del colloquio con i consulenti del lavoro - rimarca la studentessa Sara Bassetti della 5^B articolata indirizzo turistico - è stata per me un’occasione di crescita molto utile anche per acquisire disinvoltura e fiducia in me stessa nonché le accortezze necessarie in vista dei colloqui realiche dovrò sostenere per l’ingresso nel mondo del lavoro".