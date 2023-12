Colombari al museo della Marineria

Massimo Colombari è il protagonista dell’incontro organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà domani alle 16, nella sala convegni del Museo della Marineria. L’esperto relatore introdurrà il tema "Una storia vecchia. Il rapporto uomo ambiente dalle origini ai giorni nostri". A volte si dice che l’umanità sia in guerra contro la natura, ma la parola guerra implica un conflitto a doppio senso, mentre l’attacco alla natura da parte dell’uomo è più simile ad un genocidio. A parlare sono i numeri, visto che dall’ascesa della civiltà umana, avvenuta circa 10mila anni fa, la biomassa dei mammiferi selvatici è diminuita dell’83 per cento. Venendo ai giorni nostri, tra il 1970 e il 2014, la popolazione totale dei vertebrati selvatici del mondo (mammiferi, pesci, anfibi, rettili e uccelli), è diminuita del 60 per cento. Per contro ogni anno si sintetizzano 144mila diversi prodotti chimici per un totale di circa 30 milioni di tonnellate. La partecipazione alla conferenza è gratuita e aperta a tutti, grazie al patrocinio del Comune ed il sostegno di Adac Federalberghi, Gesturist e Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico.