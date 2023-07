Colombre al Fu Me festival "Il mio viaggio in musica tra mare e allucinazioni"

di Filippo Aletti

È il cantautore indie Colombre il protagonista più atteso di questa nuova edizione del festival Fu Me. L’artista domani sera si esibirà a Villa Silvia Carducci, portando in scena i brani del suo ultimo disco, Realismo magico in Adriatico. Tra i brani dell’album, che spaziano tra indie e sonorità più sperimentali, anche il singolo Adriatico, scritto in collaborazione con Chiello. Ad aprire lo show dalle 20.30 il giovane cantautore cesenate Clemente Guidi.

Colombre, nome d’arte di Giovanni Imparato, che spettacolo porterà in scena?

"Salirò sul palco assieme alla mia band al completo, con la quale suonerò principalmente brani tratti dall’ultimo album. Ovviamente, però, ci sarà spazio anche per brani dei miei precedenti lavori. Sarà un lungo viaggio musicale, in cui ogni pezzo si lega all’altro, grazie al tema del mare".

Questo disco rappresenta un’evoluzione per la sua musica?

"In un certo senso sì. Con questo progetto mi sono rimesso in gioco, facendo cose diverse, pur seguendo i miei canoni. Fra le altre cose ci sono dei featuring assieme ad altri artisti, come Franco 126 e Maria Antonietta. È un po’ uno specchio della mia anima, è un disco che unisce magia e realtà".

C’è qualche pezzo che preferisce?

"Voglio bene a tutti i brani che scrivo, ma sono stupito dalla resa dal vivo di Allucinazioni. La canzone è dedicata al compianto Mirko dei Camillas, un amico che mi manca davvero tanto. Rispetto al disco, quando mi esibisco la suono da solo in acustico, creando un’atmosfera che mi emoziona ogni volta".

La collaborazione con Chiello com’è nata?

"Il pezzo era pronto da un po’ di tempo, ma per pubblicarlo ho aspettato che fosse pronta la stampa del vinile, così da poterlo inserire. È un brano che si sposa bene con gli altri presenti nell’album, pur avendo un sentimento estivo. Appena l’ho scritto, ho pensato subito di volerlo cantare con Chiello".

Come mai?

"Prima di tutto ci lega una grande amicizia, in più lo stimo molto a livello musicale. In passato abbiamo collaborato insieme sul suo primo disco da solista, in cui si distaccava dal mondo della trap. Tra di noi c’è un rapporto di semplicità, nulla viene fatto in maniera forzata".

Dunque la semplicità è una caratterista fondamentale della sua musica?

"Per me è importante scrivere canzoni rimanendo fedele a me stesso, ai miei sentimenti e alla mia voglia di sperimentare. Negli anni mi sono guadagnato un certo senso di libertà, che voglio tutelare. In futuro, però, mi piacerebbe mettermi in gioco all’estero, cercando di capire come cambino le varie modalità di produzione musicale".