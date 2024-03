Colonia Agip. Oggi ultima visita con il Fai

Oggi si tiene la seconda e ultima delle giornate del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano. A Cesenatico è stata scelta la colonia Agip, uno degli edifici simbolo dell’intera riviera e non soltanto di Cesenatico, progettato dall’architetto Giuseppe Vaccaro e la sua costruzione iniziò nel 1937. Tuttora è aperta ogni estate e in maggio ospita oltre mille studenti per le finali delle Olimpiadi di Matematica. La colonia è aperta al pubblico al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14.40 alle 17.30. Ogni turno di visita dura un’ora.