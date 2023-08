Colonie di Ponente, lavori al via sul lungomare

di Giacomo Mascellani

È stato approvato il progetto definitivo del lungomare delle colonie di Ponente, che prevede un investimento di 6 milioni di euro. La Giunta comunale ha dato il disco verde al piano realizzato dallo studio ’Laprimastanza’ di Montiano. Dopo la realizzazione di tutti i sottoservizi fognari che i residenti e gli operatori turistici della zona aspettavano da mezzo secolo, adesso inizia il progetto delle opere visibili, quindi strade, piste ciclabili, marciapiedi e arredi, su viale Colombo, dal Canale di Zadina fino all’intersezione con via de Varthema, coinvolgendo anche i cosiddetti stradelli di viale Pinzon, via Diaz e viale Cabral che conducono al mare.

L’obiettivo è quello di valorizzare il lungomare, riqualificare e mettere in sicurezza il tratto terminale della foce del Canale di Zadina, creando nuovi spazi urbani in cui rendere protagonista la mobilità sostenibile con percorsi ciclo-pedonali, un verde più curato ed una adeguata illuminazione, per rendere più bella e sicura questa zona anche di sera, senza tralasciare la difesa dalle alluvioni e la salvaguardia dell’arenile.

La rigenerazione di viale Colombo prevede una nuova sezione stradale, conforme agli standard di una strada moderna, di importanza strategica data l’alta percorribilità nella stagione estiva; la creazione di una nuova pista ciclabile lato mare strettamente connessa alla ciclovia Adriatica ed agli stradelli sino all’arenile.

Le piccole vie che collegano il lungomare alla spiaggia, saranno caratterizzate da ampi spazi funzionali per l’attività fisica, lo sport all’aria aperta e l’intrattenimento, corredati da zone di sosta ed aggregazione, inserite ed integrate nella fascia litorale.

Riguardo al Canale di Zadina, l’obiettivo è quello di un miglioramento strutturale per la sicurezza del territorio ma anche ambientale e paesaggistico. È prevista una protezione ed un abbellimento delle palancole d’acciaio, con pannelli prefabbricati rivestiti in mattoni a faccia a vista per riprendere le tipologie del porto di Cesenatico. Verrà inoltre creato ai due lati delle sponde un percorso pedonale largo un metro e mezzo.

Il sindaco Matteo Gozzoli dà molto valore al progetto: "Il lungomare di Ponente e la Città delle Colonie sono una delle zone di Cesenatico di cui tutti parlano da anni ma per cui si è fatto troppo poco. Questa Amministrazione ha dato una svolta storica, realizzando il sistema fognario che la città attendeva da 50 anni e abbiamo approvato un progetto di rigenerazione da 6 milioni, i cui lavori inizieranno nel 2024".