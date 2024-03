"Colonscopia nel 2025 per un 86enne? È una visita di controllo"

Fissare un appuntamento per una colonscopia a luglio 2025 è del tutto normale per l’Ausl Romagna, anche se il paziente è un uomo di 86. L’azienda sanitaria replica infatti con una nota al nostro articolo di ieri che raccontava la protesta del paziente Santo Chianura. Che liquidava l’appuntamento con una battuta: "Dovranno riesumarmi".

"L’Azienda dispiaciuta per quanto segnalato, è ben consapevole che i tempi di attesa per la colonscopia presentano criticità – premette l’Ausl Romagna – Tuttavia preme precisare che il Signor Chianura, nell’ambito del percorso di diagnosi e cura iniziato nel marzo 2015 per neoplasia del colon ascendente, è stato seguito nei follow up ai quali ha aderito in modo molto preciso eseguendo pertanto visite oncologiche e controlli mediante colonscopia, quest’ultime eseguite nel 2016-2018-2020. In tutti i controlli non si sono mai rivelate nè lesioni oncologiche recidive nè polipi ma unicamente diverticolosi. L’ultima valutazione oncologica precisa, infatti, la conclusione del follow up poichè il paziente è stato considerato libero da malattia prevedendo un eventuale controllo di colonscopia a 5 anni dalla precedente (27.11.2020). Pertanto la data del controllo risulta conforme a quanto prescritto dall’oncologo". In sostanza, secondo la spiegazione del’Ausl, il paziente è guarito dal tumore e dunque sottoposto a una prassi medica che prevede solo una visita di controllo ogni cinque anni, nonostante l’età piuttosto avanzata.

"Naturalmente nel caso in cui il Medico di Medicina Generale o lo specialista ne avessero ravvisato l’urgenza – precisa infine l’Ausl Romagna – la prestazione sarebbe stata garantita in tempi rapidi. Al contrario la prescrizione effettuata dal Medico di medicina generale non indicava urgenza di esecuzione e neppure la presenza di sintomatologia".

