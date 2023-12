Colori e movimenti nell’armonia della danza

Il 13 dicembre 2023 con la messa in scena dei due balletti ‘Marte’ e ‘The Real You’ si è aperta la stagione Danza del Teatro Bonci. La scenografia, priva di elementi che distolgono lo sguardo dello spettatore dall’opera, e i costumi altrettanto semplici e lineari, hanno dato spazio ai coreografi Marcos Morau e Mauro Astolfi per puntare maggiormente sull’espressività dei ballerini e del loro corpo.

Nella prima coreografia sono presenti due teli scenici, uno che funge da fondale e uno adagiato sul palco. Elemento protagonista di entrambi i balletti è il continuo gioco di luci accompagnato da una musica ipnotica e mistica.

In ‘Marte’ predomina il blu che nei momenti più intensi viene sovrastato dal rosso, mentre in ‘The Real You’ sono presenti molteplici colori che si uniscono a seconda dei movimenti dei ballerini: in quest’ultimo i colori dei costumi creano un contrasto tra uomini e donne, rispettivamente vestiti di nero e di bianco. Lo spettacolo è un’armonia di coreografie, musiche e luci unite dai temi che vogliono esprimere, come la colonizzazione di Marte e l’identità dell’omonimo dio. Il primo dettaglio dello spettacolo che colpisce è la musica, la quale scandisce momenti calmi e statici a momenti più dinamici e misteriosi. Il sound-design, formato da versi e suoni organici, respiri e melodie ultraterrene avvolge lo spettacolo in un’atmosfera surreale. La coreografia alterna movimenti sinuosi a movimenti meccanici. L’uso delle luci è importante per la narrativa in quanto valorizza il ruolo di colonizzatori dei ballerini. Questo è in contrasto con l’ambiente delicato creatosi durante il secondo spettacolo, mirato a esplorare l’unicità dell’individuo all’interno della società. Ad accompagnare la musica sono presenti delle voci fuoricampo in lingue diverse a rappresentare l’universalità dell’esperienza.

Evocativo, etereo, onirico: ‘Marte’ e ‘The real you’ creano e distruggono continuamente un nuovo linguaggio percepibile solo tramite un sesto senso, una comunicazione continua che parte dal collegamento all’inconscio umano e che trova miliardi di significati completamente diversi, accomunati dall’ ipnosi che la danza suscita in ogni spettatore.