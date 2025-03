Colpaccio della Primavera in trasferta a Monza

Monza

1

Cesena

2

MONZA (3-5-2): Vailati; Crasta (42’ st Viti), Domanico, Postiglione; Lupinetti, Colombo (29’ st Gaye), Beretta, De Bonis (17’ st Capolupo), Nene; Zanaboni, Longhi (17’ st Scaramelli). All.: Brevi.

CESENA (4-3-1-2): Veliaj (1’ st Montalti); Manetti (39’ st Abbondanza), Gallea, Valentini, Pitti; Arpino (28’ st Domeniconi), Zamagni, Castorri; Ghinelli (28’ st Ronchetti); Giovannini, Tosku (31’ st Perini). All.: N. Campedelli.

Arbitro: Nucera di Palermo.

Reti: 18’ pt Domanico su rig., 5’ e 7’ st Tosku.

Note: espulsi al 50’ st Viti e Gallea; ammoniti Zamagni, Manetti, Colombo, Lupinetti; al 47’ st Montalti ha parato il rigore battuto da Zanaboni; angoli 10 a 3 per il Monza; recupero 1’ e 7’.

Sotto la pioggia, contro un avversario che lo precedeva di 6 punti il Cesena di Campedelli ha conquistato una vittoria importantissima in chiave salvezza. È servita una grande prestazione di gruppo che come spesso succede si è avvalsa di prodezze personali, in questo caso sono state la doppietta messa a segno da Tosku e il rigore parato da Montalti. Si parte e il Cesena è subito pericoloso col colpo di testa di Valentini, poi però il Monza inizia a spingere con continuità. Al 14’ la difesa bianconera si salva sul tocco ravvicinato di Longhi, al 17’ Pitti intercetta col braccio il tiro di Nene. Domanico batte e trasforma il rigore che porta avanti il Monza. Nei primi minuti della ripresa il Cesena la ribalta: Tosku scambia con Ghinelli, poi col destro batte Vailati, passano solo tre minuti e i due si ripetono. All’8’ lancio verticale di Ghinelli e Tosku raddoppia, questa volta col sinistro. Il Monza si butta tutto in avanti, al 27’ Montalti compie una bella parata sul colpo di testa di Scaramelli, al 46’ Zamagni ostacola fallosamente Zanaboni e l’arbitro concede il secondo rigore di giornata. Montalti intuisce e para il rigore battuto da Zanaboni.

Roberto Daltri