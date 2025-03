Colpaccio dell’Elettromeccanica Angelini. Travolta la capolista Bologna con un netto 3-0

Una super Elettromeccanica Angelini strapazza la capolista Bologna, travolgendola con un netto 3-0 (25-16, 25-19, 25-20) nel campionato di volley di serie B1 femminile, al termine di una partita dominata a muro ma soprattutto nella distribuzione di gioco: davanti a un MiniPalazzetto gremito per le grandi occasioni, la corazzata felsinea va in confusione, Cesena brilla in difesa ed è spietata nell’affondare i suoi colpi.

Tra i singoli, 16 punti per Benazzi che aspettava questa gara da tre stagioni (contro Bologna due anni fa non giocò mai e questa stagione all’andata era fuori per infortunio); partitone anche per Pinali che va a segno 12 volte, ricevendo con il 64%; Calisesi in difesa è inarrestabile, viene cercata poco in ricezione ma, apparecchia con un incredibile 100% di positività. Doppia cifra anche per Guardigli (10 punti di cui ben 5 muri).

Grazie all’importantissima vittoria conquistata, ora la lotta per le posizioni di vertice si fa davvero serrata: l’Elettromeccanica Angelini Cesena si porta a quota 41, restando però in quarta posizione, sempre a -2 dalla terza Riccione (che a sua volta continua a vincere) e a -3 dalla seconda Vicenza. E’ ora in arrivo un altro turno casalingo per le bianconere, che domenica giocheranno al MiniPalazzetto contro Clementina 2020 Volley, terzultima con 14 punti. La squadra di coach Lucchi, che si è pienamente ritrovata nella fase clou della stagione, deve continuare a macinare gioco con questi ritmi, mettendo pressione a chi la precede: la prima sbavatura delle ‘concorrenti’ varrebbe in effetti il sorpasso e la (meritata) salita sul treno dei playoff.

Il tabellino cesenate: Calisesi (L1), Casali, Vecchi 5, Pinali 12, Guardigli 10, Benazzi 16, Caniato 7, Vallicelli 2; ne: Molari, Oke, Pasini, Marchi (L2), Conficoni. All. Lucchi.