"Colpe della società e della famiglia"

Sabina Faretina del negozio Egoist 97 riflette così sul tema delle difficoltà di reperimento di manodopera: "Molto è cambiato nel mondo del lavoro rispetto al passato e ci sono difficoltà enormi, perchè oggi i giovani vogliono il part time per andare al mare e rifiutano di lavorare in determinati orari perchè devono incontrare le amiche. Io ho iniziato a lavorare a 13 anni come operaia in fabbrica ed ero felice. Oggi la società ha delle colpe, in quanto lo Stato impedisce ai giovanissimi di lavorare, così come hanno delle colpe i genitori, che danno tutto ai figli anche se non fanno nulla. Il risultato è che la parola lavoro è sconosciuta ai giovani".