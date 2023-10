Colpi proibiti, duecento ragazzi intorno al ring

Cesena, 26 ottobre 2023 – Nuove immagini, nuovi ‘combattenti’ e nuovi spettatori. Dopo la pubblicazione della notizia sul Carlino di incontri di boxe clandestini che si sarebbero svolti sabato scorso nella zona vicina al Carisport, coinvolgendo anche ragazzini di 13 anni frequentanti le scuole medie della città e documentati da video diffusi in rete, la circolazione dei filmati sta continuando, portando alla ricostruzione di quella che potrebbe essere stata una vera e propria serata dedicata al pugilato praticato abusivamente, con diversi incontri succedutisi senza che venisse garantito nessuno degli standard – anche sanitari – indispensabili nelle competizioni ufficiali.

Colpi proibiti a Cesena, duecento ragazzini intorno al ring

A peggiorare ulteriormente il quadro è stato il pubblico, che da alcune immagini appare davvero molto numeroso, composto da giovani e giovanissimi: "Probabilmente oltre 200 persone" sarebbe stato quantificato da chi ha raccontato ciò che era successo nel fine settimana. Tanto più che dai presenti partivano grida inconfutabili: "Menalo!", "Ammazzalo!". Senza dimenticare l’urlo di un giovanissimo vincitore: "Allah Akbar!".

Così ecco che i video e le foto sono tornati ad affollare le chat adolescenziali, comprese quelle scolastiche, serviti a uso e consumo di una larga fetta di persone. Compresi i genitori di alcuni ragazzi estranei ai fatti, ma che hanno individuato nell’esibizione un problema potenzialmente pericoloso anche per i loro figli, magari compagni di classe di alcuni dei protagonisti. E che sperano in interventi per calmare le acque di un mare che soprattutto tra ragazzi non può essere così agitato. Della questione si stanno occupando i carabinieri di Cesena: chi avesse informazioni può rivolgersi a loro. Le persone coinvolte direttamente negli incontri sarebbero dunque molteplici e non tutte sarebbero bambini. Anche nei confronti di chi ha meno di 14 anni (e che non è legalmente imputabile) l’intento sarebbe quello di mantenere alta l’attenzione, per avviare un percorso di rieducazione anche grazie all’intervento dei servizi sociali del Comune.