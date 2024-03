Colpo notturno in banca. Sparisce la cassaforte

Prelievo di contante, nel vero senso del termine. Nella notte tra mercoledì e giovedì (indicativamente tra le 3 e le 4) i ladri hanno preso di mira la filiale di Macerone di RivieraBanca, mettendo le mani su un bottino di circa 15.000 euro. Il colpo è evidentemente stato effettuato da ‘professionisti’ del settore, dal momento che nell’arco di meno di cinque minuti gli sgraditi visitatori sono entrati e usciti portando via la refurtiva. Non sarebbe stato utilizzato esplosivo, ma sarebbe invece stata forzata la porta di un’uscita di sicurezza: ovviamente nel compiere questo atto, l’impianto di sicurezza è entrato in funzione e l’allarme ha cominciato a suonare.

Fatto però che non ha spaventato gli intrusi, che hanno continuato a operare, andando a colpo sicuro verso il banco delle casse. Qui hanno raggiunto la postazione generalmente occupata dal personale dell’istituto di credito e a quanto pare hanno rimosso la parte del ‘front office’ collegata alla cassaforte, che sarebbe stata asportata per intero, verosimilmente con l’intento di impiegare il meno tempo possibile e non correre il rischio di essere scoperti nel tentativo di armeggiare sulle serrature. Su questa parte della ricostruzione sono però ancora in corso le indagini volte a fare piena chiarezza su quanto accaduto. Resta il fatto che all’interno della cassaforte erano contenuti circa 15.000 euro, che sono stati razziati.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di polizia di Cesena, che si sono immediatamente messi alla ricerca di riscontri utili a individuare i responsabili del colpo. In quest’ottica potrebbero essere importanti le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso presenti in zona e i cui filmati ora sono al vaglio degli inquirenti. Un colpo molto simile a quello effettuato a Macerone era stato messo a segno la notte precedente a Santa Giustina, nel riminese. Anche in quel caso era stata asportata la cassaforte.