Coltellate per un debito di droga. Giovani cesenati alla sbarra con l’accusa di tentato omicidio

Un bicchiere andato in frantumi, un coltello che spunta da una tasca, l’inseguimento, e la brutale aggressione. E’ una notte d’estate di un anno e mezzo fa, quando un 23enne cesenate viene accoltellato in strada a Milano Marittima. Ora, a processo, per tentato omicidio in concorso, sono due giovani cesenati, comparsi ieri per la prima volta in tribunale a Ravenna. Un 19enne di origini italiane residente a Cesena (accusato anche di porto d’armi o oggetti atti ad offendere) difeso dall’avvocato Fabrizio Briganti, e un 22enne residente a Cesena originario del Senegal, difeso dall’avvocato Mattea Mandara. I fatti, ripercorsi in aula davanti al giudice Federica Lipovfcek e al pm Stefano Stargiotti, risalgono alla notte tra il 19 e il 20 luglio 2024. Una sera come tante, passate a Milano Marittima a divertirsi. Giovani, che vanno e vengono dai locali, ridono, chiacchierano ad alta voce. E’ quasi mezzanotte. In un pub nel cuore di Milano Marittima ci sono due comitive di ragazzi tutti di Cesena. Si accende una discussione tra due giovani, dovuta a un debito di droga di due anni prima. Ma i soldi per la droga non spuntano fuori neanche quella sera. E allora si passa ai fatti. Si va all’esterno del locale, per ‘regolare i conti’.

L’accusa, formulata dalla procura, parla di tentato omicidio. "I due imputati hanno compiuto atti diretti e univocamente idonei a cagionare la morte del giovane marocchino 23enne di Cesena, senza riuscirvi". "La vittima è stata indotta a uscire dal locale", con l’intento di allontanarla dagli amici. Dopo aver accusato il 23enne di essersi impossessato della sostanza stupefacente, il 19enne avrebbe inflitto "un violento colpo sul braccio della persona offesa per provocare la caduta a terra del bicchiere che teneva in mano, mandandolo in frantumi". A questo punto l’altro imputato di 22 anni avrebbe raccolto da terra i pezzi di vetro del bicchiere per utilizzarli per sfregiare la vittima (senza riuscirvi perché trattenuto dagli amici). L’imputato più giovane avrebbe poi reagito con una furia inaudita, colpendo il ragazzo originario del Marocco (che non aveva mai pagato il debito di droga) con una coltellata al capo. Un subbuglio che le telecamere della zona non sono riuscite a riprendere. Il giovane ferito ha provato a scappare, ma inutilmente. Il 19enne poi si sarebbe avventato su di lui, colpendolo con il coltello su varie parti: al fianco sinistro, nella parte dorsale del braccio destro e nella zona ascellare sinistra. A porre fine all’aggressione in strada sono stati i carabinieri, chiamati dagli amici. Il ferito è stato subito ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena e, quella notte stessa, operato. Con una prognosi di una quarantina di giorni.

Ieri, all’udienza preliminare, è stato chiesto il patteggiamento per il 19enne accusato, ma il giudice non ha accolto la richiesta della difesa ritenendola non congrua e ha rinviato gli atti al presidente del tribunale perché stabilisca che venga nominato un altro magistrato. L’avvocata Mattea Mandara, che difende il 22enne, ha chiesto che si procedesse con rito abbreviato per il suo cliente. Il processo è stato rinviato al 13 giugno per la discussione.