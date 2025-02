Coltiviamo buone idee!. Oggi la presentazione della 12° edizione

Bcc Romagnolo, in collaborazione con la Bcc Ravennate Forlivese Imolese, ancora insieme per il crowdfunding. Anche quest’anno e per la dodicesima volta consecutiva, Bcc Romagnolo e IdeaGinger.it collaborano per lo stesso scopo: utilizzare il crowdfunding per sostenere associazioni ed enti non profit nei loro progetti culturali, sociali o sportivi a supporto della comunità.

L’evento di presentazione si terrà oggi dalle 17.15 a Cesena, presso Spazio Marte in via Silvio Corbari. Partecipare all’evento significa scoprire le potenzialità del crowdfunding per il mondo non profit e come il Bcc Romagnolo sosterrà economicamente le campagne proposte di raccolta fondi.

Nelle passate edizioni, Bcc Romagnolo ha aiutato a realizzare 56 campagne di crowdfunding che hanno raccolto complessivamente oltre 430.000 euro, grazie al contributo di oltre 8.000 sostenitori.

Nel corso dell’evento si presenteranno le potenzialità degli strumenti digitali per reperire fondi online, per raccontare le attività delle associazioni, comunicare in modo innovativo e favorire l’apertura al territorio e verranno illustrati gli appuntamenti successivi relativi al corso di formazione gratuito, offerto dalla banca.

L’iniziativa si rivolge a realtà del terzo settore attive in Romagna che riconoscono il valore e la potenzialità di un progetto condiviso e desiderano imparare a raccogliere fondi in maniera efficace.

Per iscriversi a “Coltiviamo Buone idee” è sufficiente compilare il modulo web al link https://www.gingeracademy.it/eventi/presentazione-coltiviamo-buone-idee-febbraio2025.html La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, clienti della banca e non, con iscrizione obbligatoria.