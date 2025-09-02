Colto da malore vicino a casa. Perde il controllo dello scooter e muore annegato nel fosso

Molto probabilmente è morto per annegamento Alessandro Sirri, 48 anni, residente a Ponte Pietra di Cesena in via Canarelli 542 dove abitava con la mamma. Erano circa le 19.20 di domenica sera 31 agosto, quando la Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano, è intervenuta in via dei Canarelli a seguito della segnalazione del ritrovamento di un uomo privo di sensi in fosso stradale, accanto a un ciclomotore Piaggio. L’allarme è stato dato da un ciclista di passaggio, residente nella zona di Ponte Pietra, che ha notato lo scooter finito fuori strada all’interno del fossato e, poco dopo, il corpo immobile dell’uomo riverso faccia in giù nell’acqua. Nonostante il tempestivo intervento del ciclista che ha tentato di soccorrere il conducente e ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei sanitari con l’ambulanza del 118 di Cesena il decesso era già avvenuto.

Alessandro Sirri era quasi arrivato a casa per la cena con la mamma. Lascia anche una sorella e un fratello. Le cause sono da addebitare o a un malore o a una distrazione. Dai primi esami necroscopici effettuati sulla salma di Alessandro Sirri non sono stati evidenziati ipotesi di reato, tipo un mezzo che lo abbia preso e scaraventato nel fossato. Nulla di tutto questo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma, e il carro attrezzi per la rimozione del veicolo. Gli accertamenti sono stati effettuati da parte della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Considerato il fatto che tra le ipotesi al vaglio non si esclude un malore improvviso che potrebbe aver causato la perdita di controllo del mezzo ed essendo finito nel fossato dove c’era l’acqua e il ciclista che lo ha notato ha visto che aveva la testa con la faccia rivolta sotto e coperta dall’acqua, il magistrato di turno non ha disposto che venga effettuata l’autopsia e ha concesso il permesso di consegnare la salma ai parenti. Alessandro Sirri era conosciuto con il soprannome di "Panoch" ed era un grande tifoso del Cesena Calcio tanto è vero che nelle partite casalinghe non mancava mai di urlare il suo tifo per i bianconeri nella zona della "Curva mare". Ancora da fissare la data dei funerali.

Ermanno Pasolini