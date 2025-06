Combat Camp, i campioni delle arti marziali e della boxe in riviera

Oggi e domani, all’Accademia Acrobatica di Cesenatico si tiene la diciottesima edizione del Combat Camp, una manifestazione di profilo internazionale, dove le partecipanti potranno allenarsi con le più grandi campionesse di arti marziali e di boxe, che hanno conquistato titoli mondiali. L’organizzazione è a cura di Massimo Mariani, tecnico di Kickboxing della polisportiva Edera di Forlì. Le lezioni si tengono in entrambe le giornate in due sessioni, al mattino e al pomeriggio; saranno dirette da Simona Galassi (nella foto), ex campionessa del mondo di pugilato, Silvia La Notte, pluricampionessa mondiale di Kickboxing, Silvia Bortot con alle spalle un titolo di campionessa d’Europa, e Michela Mancini, atleta plurititolata nella specialità della Boxe thailandese. Sulla spiaggia di Ponente, le appassionate di arti marziali e di boxe provenienti da tutta Italia, avranno così l’opportunità di salire sul ring e incrociare i guantoni con degli autentici miti, che hanno fatto la storia di queste discipline, vincendo in Italia e all’estero. Simona Galassi nella boxe ha vinto il titolo mondiale dei pesi mosca tre volte, oltre a tre titoli europei. Nel 2006 è diventata professionista, conquistando il titolo di campionessa europea dei pesi Mosca Ebu nel 2007, 2013 e 2014, di campionessa mondiale dei pesi Mosca Wbc negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, e di campionessa mondiale dei pesi supermosca Ibf negli anni 2011 e 2012. Silvia La Notte è stata 3 volte campionessa italiana di pugilato, 3 volte campionessa europea e 11 volte campionessa mondiale negli sport da ring. Silvia Bortot è stata invece una grande campionessa sia di boxe che di kickboxing.

Giacomo Mascellani