"Combattiamo un fenomeno che si sta verificando a livello mondiale: il surriscaldamento del pianeta"

Negli ultimi decenni, gli scienziati hanno cercato di sensibilizzarci su un fenomeno che si sta verificando a livello mondiale: il surriscaldamento del pianeta a causa dell’effetto serra. Il fenomeno del cambiamento climatico è dovuto dall’aumento dei gas serra, cioè l’anidride carbonica (co2) , il metano (ch4) e il protossido d’azoto (n2o). Tutto questo accade a causa di alcune attività praticate dall’uomo come: il disboscamento, l’industrializzazione e l’utilizzo di combustibili fossili. I gas serra fanno in modo che l’atmosfera trattenga più calore del previsto provocando l’aumento della temperatura globale, sia sulla terraferma che negli oceani.

Alcuni esseri viventi non riescono ad adattarsi alla nuova temperatura e cominciano a scomparire. I ghiacciai si stanno sciogliendo con una rapidità senza precedenti, gli oceani si stanno riscaldando in quanto assorbono circa l’80 per cento del calore solare. Il livello del mare è aumentato di 17 centimetri dal 1900. Desertificazioni, fughe di popolazioni e aumento dei fenomeni climatici estremi. Il riscaldamento globale è la più grande minaccia per il pianeta. noi alunni della classe IE di San DOmenico abbiamo realizzato gruppi di approfondimento riguardanti i vari temi del cambiamento climatico, li abbiamo studiati e poi presentati. Dopo questa esperienza abbiamo deciso di fare qualcosa di più: abbiamo riutilizzato materiali di scarto per creare dei particolari gadget da distribuire al mercato cittadino per coinvolgere i cittadini di Cesena a fare qualcosa per salvare l’ambiente.

Nella foto: gli studenti di I E

Gli alunni di I E scuola San Domenico