Com’è cambiato il lavoro nel tempo: "Oggi più preparati, meno romantici"

Andrea Graziani, 65 anni, con i suoi 46 anni di servizio è uno dei salvataggi più longevi della riviera. Per lui la torretta e il moscone sono più di un lavoro, rappresentano una vita intera, fatta di estati trascorse a scrutare cosa succede in acqua, pronto ad intervenire in qualsiasi condizione, con l’obiettivo fisso di salvare i bagnanti in difficoltà o colti da un malore.

Graziani, per lei fare il salvataggio è una missione.

"E’ qualcosa che ho dentro, qualcosa che sento e considero come un dono".

E’ vero che questa estate ha salvato una famiglia intera?

"Si, è accaduto tre settimane fa sulla spiaggia di Levante, dove una famiglia di turisti toscani, moglie e marito con i figli di 6 e 8 anni, hanno fatto gli scivoli dal pedalò al largo che non avevano ancorato, così il pedalò si è allontanato e loro non toccavano, erano sott’acqua ed io con un collega gli abbiamo soccorsi; erano in grosse difficoltà fisiche e ansimavano, ma non è stato necessario l’intervento del 118".

Dalla fine degli anni Settanta ad oggi questa professione è cambiata tantissimo.

"Si l’organizzazione è decisamente migliorata e la tecnologia ci ha fatto fare un salto di qualità che oggi è fondamentale, utilizziamo apparecchi che tempo fa nemmeno ci potevamo immaginare".

Anche voi bagnini siete cambiati parecchio.

"Oggi c’è molta più collaborazione, gli interventi si fanno in due perchè c’è maggiore efficacia, mentre una volta il salvataggio veniva effettuato da solo; inoltre c’è un comportamento diverso, noi lavoriamo più in simbiosi e c’è una stretta collaborazione con il personale del 118". Il lavoro è di 4-5 mesi ma siete impegnati tutto l’anno.

"Una volta si era più guasconi e legati ai tre mesi estivi, oggi il servizio impone protocolli di lavoro precisi e massima serietà sempre, anche in questo siamo migliorati ed il merito è della Cooperativa stabilimenti balneari che, oltre a trattarci bene come dipendenti, investe tutti gli anni su di noi per la formazione, ci fa tenere ogni inverno dei corsi con personale del 118 per il salvamento e la rianimazione; siamo molto più preparati e abbiamo una professionalità più alta; il sistema è cambiato in meglio".

Una volta fare il bagnino di salvataggio era molto ambito, oggi addirittura c’è carenza di personale.

"E’ normale, perché oggi abbiamo maggiori responsabilità e obblighi che lasciano poco spazio all’aspetto romantico".

Giacomo Mascellani