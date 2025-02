Come difendersi dalle truffe, incontro a Gatteo Mare

Incontro a Gatteo Mare, al Centro Auser Giulio Cesare, sul tema "Le truffe agli anziani: come difendersi". Relatori il luogotenente Salvatore Pagano, comandante della stazione dei carabinieri di Savignano, e il maresciallo Nico Di Girolamo, vicecomandante della stazione dei carabinieri di Savignano che hanno competenza anche su tutto il territorio del comune di Gatteo. Alla serata è intervenuto anche il sindaco Roberto Pari: "Le truffe si stanno evolvendo anche a causa della digitalizzazione a cominciare dai contratti liberi per le varie utenze".

Ha continuato il comandante Salvatore Pagano: "Gli anziani non sono il solo obiettivo. Le truffe fra Savignano e Gatteo sono in media circa 200 all’anno e anche per decine e decine di migliaia di euro. Il truffatore senza la compartecipazione involontaria della vittima non potrebbe raggiungere il suo scopo. La prima cosa è che chi mi sta truffando io non lo conosco e usa tanti alias: carabiniere, avvocato, medico. Tramite questa sua veste telefonica o anche alla porta, il truffatore cerca di fregare e ha sempre fretta".

Il maresciallo Nico Di Girolamo ha proseguito: "La vittima delle truffe vive poi un grave stress. Attenzione alla truffa telefonica del falso incidente. Mai mettere la borsa nel cestello del carrello. Alla posta a ritirare la pensione non andate mai soli. Il dubbio ci aiuta, ci fa stare più calmi. E quando telefonano, mai rispondere sì".