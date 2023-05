Come gestire i debiti scolastici Un corso per studenti e genitori

Nuova iniziativa rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado alla Biblioteca Ceccarelli di Gatteo. Martedì 9 maggio alle 18.30 inizierà un ciclo di incontri destinati a studenti, studentesse e famiglie per imparare come gestire i debiti di fine anno scolastico, pianificando al meglio l’estate e applicando valide strategie di studio per non perdere l’anno. L’iniziativa è curata dal professore William Conti, insegnante di storia e filosofia e promossa dall’Associazione Telemaco in collaborazione con Avis Fiumicino e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura. Martedì 9 e 16 maggio alle 18.30 in programma gli incontri dedicati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di fornire gli strumenti per imparare a organzzarsi nello studio, a distribuire il lavoro nell’arco di tre mesi rispettando gli obiettivi ma anche sé stessi, studiare con metodo rimuovendo i falsi miti sull’apprendimento e capire cosa fare per rendere efficace il tempo che viene dedicato alla scuola. Giovedì 11 e 18 maggio alle 18.30 previsti gli incontri dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: il primo incontro sarà dedicato alla pianificazione, per imparare a creare un piano di lavoro per ottimizzare l’estate e il rientro a scuola, senza tralasciare svago e lavoretti estivi. Il secondo incontro sarà dedicato ad apprendere un metodo di studio che consenta di rimuovere abitudini sbagliate. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria con precedenza ai residenti. Info e iscrizioni Biblioteca comunale Ceccarelli tel. 0541 932377 [email protected]