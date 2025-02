Come nascono i terremoti

Cesenatico oggi ospita un incontro della rassegna dedicata a temi di carattere storico, scientifico e archeologico. L’appuntamento è questa sera alle 20.45 nel salone del Circolo Arci Borella, dove in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo ed il patrocinio del Comune di Cesenatico, sarà affrontato l’argomento "Dove avvengono e come si monitorano i terremoti; reti sismiche dai sismografi di Serpieri alla rete locale del Montefeltro". Il relatore è il professore Stefano Santini, geofisico dell’Università di Urbino, il quale parlerà di questo fenomeno naturale che tutti conosciamo soprattutto per i danni materiali e per le vittime che provoca.

L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio. In Italia il problema sismico è enorme, perché gran parte del nostro paese è estremamente giovane come formazione geologia e antico come insediamento storico. Anche Cesenatico è in zona sismica ed è inserito nella seconda categoria, soggetto quindi ad una sismicità elevata ma non catastrofica. Nel nostro comune dal 1 al 30 gennaio 2023 sono stati registrati 58 terremoti, di cui 8 con magnitudo pari o superiore a 3. Gli eventi più forti della sequenza sono avvenuti il 26 e il 28 gennaio (magnitudo 4), nell’area compresa tra Cesenatico e Gambettola, fortunatamente senza aver provocato danni a persone e cose.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

Giacomo Mascellani