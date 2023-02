Come ripopolare il Foro "Attività terziarie e servizi, un jolly per il Mercato Coperto"

di Andrea Alessandrini

Un mercato coperto con più attività di servizio e terziario ai residenti del centro, oltre i confini del food delimitati oltre un decennio fa dall’accordo di project financing siglato tra amministrazione comunale e privati per il rilancio del vecchio Foro Annonario, qual era quando venne chiuso per la ristrutturazione nel 2012: identitario quanto si vuole, ma anche molto fatiscente.

È lo scenario, o meglio è uno scenario, che può prefigurarsi, stando a quanto emerso alla seduta della Prima Commissione consiliare tenutasi in Municipio in cui Giampiero Placuzzi, presidente di Foro Gest – società che ha ricevuto in concessione il Foro per 38 anni ed ha investito finora otto milioni di euro nel project financing – ha illustrato il nuovo corso della struttura commerciale mai decollata in città.

Siamo alla fase tre, dopo quella iniziale del 2014 con l’apertura successiva alla ristrutturazione, seguita dal restyling del 2018 plasticamente raffigurato dalla soppressione della non indovinata scala mobile al centro della piazza interna con la gestione di spazi ed eventi affidata alla società Voluptas, ora rilevata da Conad Cia, socia per un quarto di Foro Gest insieme ai tre della prima ora, Credito Cooperativo Romagnolo, Confartigianato e Confesercenti.

"Siamo pronti - ha sottolineato Placuzzi - a recepire idee e proposte per fare le scelte migliori". Le settimane scorse era stato il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani a sollecitare l’apertura di un concorso di idee per ridare identità e ripopolare il mercato coperto. "L’arrivo degli uffici comunali al primo piano assicurerà nuovi flussi – ha aggiunto Placuzzi –. Gli spazi commerciali da riempire non sono tanti, non è una strttura estesa come il Foro Annonario di Ravenna e dentro abbiamo già attività attrattive". Il riferimento è all’asse portante: Conad, Agrintesa e il ristorante ’Burro e Salvia’.

Ma come riempirli,i locali sfitti del Foro: con qualsiasi cosa, purché si affitti prima possibile? Con altri negozi del food e pubblici esercizi di cui il centro si è rempito fino a straboccare? "Stiamo riflettendo – ecco un passaggio cruciale dell’intervento del presidente di Foro Gest – anche su attività di servizio a favore dei residenti del centro". Placuzzi non ha specificato, ma potrebbero essere servizi in vari ambiti del terziario, non esclusi quelli del settore sanitario, visto che nel cuore della città risiedono anche molti anziani e il Foro potrebbe attrarre funzioni espulse dal centro ai tempi dell’ideologia del ’repulisti’.

Il presidente di Foro Gest è stato sottoposto al fuoco di fila delle domande dei consiglieri Antonella Celletti (Lega), Denis Parise (Cesena Siamo Noi) e Claudio Capponcini (M5S). "Bisogna ridare identità alla struttura che non può trasformarsi in un anonimo piccolo centro commerciale": questo il minimo comune denominatore degli interventi, al netto delle diverse sfumature.

E l’amministrazione comunale, da alcuni accusata di essere spettatrice, che contributo può dare alla causa? "Lo abbiamo dato – ha sostenuto il vicesindaco Christian Castorri – rilevando gli spazi del primo piano, che peraltro ci servivano, dove si insedieranno i mesi prossimi gli uffici. Porteranno persone al mercato coperto". L’indennizzo per la restituzione degli spazi pagato dal Comune è stato pari a 1,2 milioni di euro.