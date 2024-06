Come sarà il Cesena di Mignani. Otto rinforzi, suggestione Maita

Niente rivoluzioni ma otto o anche nove innesti mirati da aggiungere ad un gruppo rodato. Sul mercato, i profili valutati, saranno quelli di giovani di qualità oltre a giocatori che abbiano già una solida esperienza in cadetteria. Questa la traccia di massima con cui si muoverà il ds Fabio Artico nella sessione estiva delle trattative. Poi, sulle caratteristiche dei giocatori, una parola pesante la metterà chiaramente il nuovo allenatore Michele Mignani. Chi arriva, ma anche chi resta, deve poter sposare in pieno il credo del nuovo tecnico bianconero, sia che lui decida di adottare un modulo 3-5-2, quindi con la difesa a tre ed in questo caso gli esterni di centrocampo dovranno saper fare bene la fase difensiva per aggiungersi, all’occorrenza, alla linea dei centrali arretrati, sia che adotti il suo più consueto 4-3-1-2. Per l’intera giornata di ieri è di questo che si sono occupati il ds Artico e mister Mignani. Insieme hanno buttato giù le basi di quello che sarà il mercato. Poi l’allenatore è ripartito e tornerà a Cesena a ridosso del raduno estivo. Dunque, si comincia, via alle operazioni di mercato. In entrata Mignani potrebbe rivolere con sé il centrocampista centrale classe ’94 Mattia Maita. L’ex, tra le altre, di Rimini, Reggina e Catanzaro è in uscita dal Bari, trenta presenze per lui quest’anno, con il quale è stato protagonista sia della stagione di risalita dalla C alla B sia della successiva quando i galletti hanno sfiorato la serie A, persa all’ultimo giro di orologio per opera del Cagliari. Era stato proprio Mignani l’allenatore che lo ha mandato in campo 66 volte, a cui occorre aggiungere le sette della stagione appena conclusa, prima del suo esonero ad inizio ottobre. Altra suggestione potrebbe essere quella di Roberto Insigne, il Palermo non lo terrà. Chissà che non ci faccia un pensierino proprio il Cesena.

Per quanto riguarda i profili giovani, invece, potrebbe interessare il centrocampista classe 2003 dell’Atalanta Federico Zuccon di rientro dal prestito al Cosenza dove ha disputato una buona stagione collezionando 29 presenze in B. Sempre a Cosenza, cartellino però dell’Inter, era anche il difensore, anche lui classe 2003 Alessandro Fontanarosa, altro elemento che potrebbe rientrare nella lista dei papabili. A differenza di Zuccon per lui pero una stagione tra alti e bassi in Calabria, anche perché spesso impiegato non nel suo ruolo naturale di centrale, ma piuttosto come terzino. Per l’attacco Davide Merola del Pescara è un nome sempre presente nel taccuino di Fabio Artico, mentre in uscita dalla Sicilia rimbalzano sempre più insistenti le voci che darebbero come probabile l’arrivo al Catania di Francesco De Rose, che tra l’altro proprio ieri ha compiuto 37 anni. Con lui Domenico Toscano potrebbe volere anche Simone Corazza.

Andrea Baraghini