Come sarà la scuola del futuro? Domani il convegno

"Scuola in cammino, storie di ieri, storie di domani" è il tema dell’incontro che si terrà a Cesenatico domattina alle 9 nella sala convegni del Museo della Marineria, durante il quale sarà presentato anche il libro "Una scuola sostenibile. Itinerari pedagogici e tendenze evolutive" a cura di Nicola Serio. L’incontro sarà l’occasione per riflettere su dove sta andando la scuola, forte del suo patrimonio culturale e pedagogico, particolarmente ricco in Romagna. Nel libro sono presenti alcuni dei temi pedagogici più attuali della scuola, intesa quale luogo di cultura ed esercizio ai valori democratici. Secondo gli organizzatori la scuola evolve poiché gli insegnanti credono ancora in loro stessi e nella loro capacità di essere ancora protagonisti dell’innovazione e del cambiamento.

Dopo il saluto del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Emanuela Pedulli, interverranno Agostina Melucci, Manuela Gimignani, Nicola Serio, Stefania Rossi e Massimiliano Gallo. Il dirigente scolastico Massimo Dellavalle, preside dell’Istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci, introdurrà il tema La sostenibilità della scuola 4.0; a seguire l’ispettore del Ministero dell’istruzione Gabriele Boselli parlerà di Chat, Bard, Apple Gpt e le nuove morfologie del pensare, per poi passare la parola a Cristina Ambrogetti, dirigente scolastico a Cervia.

g.m.