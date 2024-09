Comicità, musica e tradizioni . L’estate non smette di sorprendere

La prossima settimana, San Mauro Mare si trasformerà in un vivace palcoscenico di eventi imperdibili per tutti i gusti. Dal cinema alla musica, passando per il mercatino artigianale, la comicità e le tradizioni popolari, ogni giorno. Siamo ormai agli sgoccioli della stagione estiva, ma San Mauro Mare non smette di sorprendere con una serie di eventi imperdibili che animeranno anche le ultime serate di questa estate. La prima settimana di settembre si apre con una serata dedicata alla grande musica italiana: martedì presso l’Arena Arcobaleno si terrà l’esibizione della band "La Compagnia", band tributo a Mina e Lucio Battisti, che farà rivivere i loro più grandi successi. Mercoledì 4 settembre serata all’insegna del ballo e del divertimento con la band "Balle & Sorridi" nel Parco Campana. Sempre mercoledì, penultimo appuntamento con i mercatini artigianali del mercoledì sera a cura della PromoD. Le vie del paese, ancora una volta, si trasformeranno in un mercato a cielo aperto grazie a San Mauro Market, dove sarà possibile trovare prodotti tipici, artigianato artistico locale e tante altre curiosità. Venerdì 6 settembre alle 17 inaugurazione del nuovo Palazzo del Turismo, accompagnata da un aperitivo. La serata proseguirà all’Arena Arcobaleno con l’esibizione del cantautore Filippo Malatesta, 56 anni, al quale con un terribile atto vandalico, nella notte tra il 14 e il 15 aprile scorso, è stato incendiato e completamente distrutto il "Kiosko Il Vincanto" a Villa Verucchio. Per concludere il week end in bellezza, sabato 7 settembre Triathlon Sprint e Para triathlon.

L’associazione Adiatic Series organizza un calendario di eventi sportivi, nelle location più belle della Riviera, tra cui San Mauro Mare, dove sabato 7 settembre si terrà la manifestazione sportiva sul lungomare Ruggero Pascoli.

Ermanno Pasolini