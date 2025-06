Comincia la Fiera di San Giovanni. Quattro giorni di fischietti e magia

Via alla festa. Da oggi al 24 giugno, giorno del patrono cittadino, Cesena festeggerà San Giovanni, una delle ricorrenze simbolo del territorio, in grado di richiamare ogni anno decine di migliaia di persone attirate da stand, bancarelle, punti gastronomici e spettacoli di ogni genere. L’apertura ufficiale della rassegna curata di Cesena Fiera si terrà intorno alle 18.30 ai giardini di Serravalle, location particolarmente apprezzata per via della vasta scelta di intrattenimenti offerti, apprezzati dal pubblico di tutte le età.

Il programma è ricchissimo e parte dagli stessi giardini di Serravalle che ospiteranno un doppio programma: nello spazio della musica si esibirà la Kozmic Band (prima e dopo Gala dj), mentre nell’area Vintage Rebound, alle 20 si potrà imparare a ballare con ‘Balla con noi’, lezione gratuita per imparare i primi passi delle danze dell’epoca. A seguire jazz e dj set e social dance. A proposito di jazz, alle 20 è in programma anche il primo appuntamento del Cesena Jazz Festival, prestigiosa rassegna giunta alla sesta edizione realizzata dall’associazione culturale musicale Jazzlife.

Il festival animerà l’estate cesenate e non solo con concerti all’alba, serate con cene concerto alla Rocca Malatestiana e un contest per talenti under 35 per la prima edizione del Premio Malatesta in Jazz che vedrà alternarsi sul palco della Rocca formazioni emergenti nel contesto jazz regionale. Si partirà dunque oggi a Welldone Cils Social Food in Piazza della Libertà con il Trio Bruno Signorini e i fratelli Nanni che animeranno la serata con un programma che spazia dallo swing alla canzone d’autore.

In piazza Almerici alle 21 si terrà uno spettacolo danzante con Ritmo Danza. Invece nello slargo all’incrocio fra via Battisti e via Chiaramonti andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Shhh...ine’ con il duo ‘I due senza’: acrobazie, giocoleria e risate assicurate. Nelle vie della Magia (Fantaguzzi, Strinati, Righi, Albizzi), accanto a cartomanti e astrologi, ci saranno performance piene di poesia: a partire dalle 21 si potrà assistere a ‘La Sinfonia Acquatica’, spettacolo di microteatro che esce da una valigia, all’esibizione dell’Illusionista intruso" con il suo laboratorio alchimistico che rimescola stupore e divertimento, e al concertino di Fabio il musicista.

La libreria Albizzi, nell’omonima via, dalle 21.30 inaugura invece le serate di letture a tema con un appuntamento dedicato alla poesia. Apre le porte anche la Corte delle Palme (nel complesso del San Biagio, via Aldini 26), dove alle 20.30 andrà in scena ‘La fermata sbagliata’, spettacolo con pupazzi, disegni, oggetti a cura di Giuseppe Viroli.

L’evento è organizzato dai Servizi in rete Officina delle Famiglie. Nella Chiesa di Sant’Agostino si potrà visitare la mostra fotografica ‘Savio: 12 mesi lungo il fiume’, organizzata dal Gruppo Fotografico 93, che rimarrà allestita fino al 29 giugno. Quest’anno, inoltre, anche il Mercato coperto entra nel circuito dei festeggiamenti per San Giovanni con una serie di iniziative.

Nella mattinata dI domani infatti, dalle 9 alle 12, ci saranno esperti che offriranno consigli per il benessere, mentre il pomeriggio sarà dedicato a bambini e famiglie: dalle 16 alle 19 ci si potrà immergere nelle atmosfere del West con i balli country dei Wild Angels - Country Western Dance, con momenti di animazione e truccabimbi. Il programma completo: https://www.cesenafiera.com/eventi/cesena-in-festa-san-giovanni