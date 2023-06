Comitato alluvionati di Cesena e Confartigianato Cesena insieme per i cittadini colpiti dall'alluvione

Collaborazione avviata tra Comitato alluvionati di Cesena e Confartigianato Cesena. Oltre sessanta i cittadini (nella foto) che hanno subito danni dall’alluvione presenti all’incontro tecnico e informativo organizzato dal Comitato degli alluvionati presieduto dall’imprenditore Marco Giangrandi in collaborazione con Confartigianato Cesena tenutosi lunedì sera nella sede di Confartigianato. Si è parlato dei contributi ai quali le famiglie possono accedere per un primo ristoro dei danni arrecati dall’alluvione del Savio. Il patronato di Confartigianato affianca gli interessati nelle pratiche per ottenere i contributi.