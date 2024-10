Comitato alluvionati, lunedì assemblea a San Rocco

Il Comitato Alluvionati e Franati di Cesena ha indetto un’assemblea dedicata soprattutto ai residenti nella zona dell’Oltresavio che fu gravemente danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà lunedì prossimo, 7 ottobre, nel teatro della Parrocchia di San Rocco.

L’assemblea è finalizzata alla raccolta delle adesioni al gruppo d’acquisto per le opere di difesa delle singole abitazioni: paratie per impedire l’ingresso dell’acqua dalle porte e valvole clapet (impediscono il riflusso delle acque dagli scarichi). In un sondaggio effettuato dal Comitato ci furono 129 manifestazioni di interesse per le paratie e 71 per le valvole clapet. All’acquisto dei dispositivi di protezione dovrebbero contribuire sia la Regione che il Comune con i residui delle donazioni.

Durante l’assemblea verranno date informazioni per partecipare alla manifestazione del 10 ottobre a Bologna.