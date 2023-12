Comitato alluvionati, si cambia. Giangrandi lascia, sale Mazzotti

Cambio della guardia al vertice del Comitato Alluvionati e Franati di Cesena e della Valle del Savio: nell’assemblea che mercoledì sera ha riempito il teatro della parrocchia di San Rocco il presidente Marco Giangrandi si è dimesso. "Ho un impegno con la formazione politica nella quale milito da tempo in vista delle elezioni amministrative che si terranno fra sei mesi, quindi faccio un passo indietro. Questo perché avrò bisogno di più tempo da dedicare all’attività politica durante la campagna elettorale, che praticamente è già iniziata, ma soprattutto per non confondere la mia posizione di attivista politico con il Comitato che potrebbe subire un danno. Così mi sentirò libero di dire quel che penso prendendomi le dovute responsabilità. Resto comunque a disposizione di chi avesse bisogno dell’esperienza e delle conoscenze che ho maturato in questi mesi".

La formazione politica di cui parla Giangrandi è la lista civica Cesena Siamo Noi che ha già deciso di presentarsi alle elezioni amministrative del 9 giugno 2024 con un proprio canddato sindaco e senza legarsi ad alcuna coalizione. La scelta del candidato sindaco dovrebbe essere ristretta allo stesso Marco Giangrandi e a Denis Parise, attuale consigliere comunale.

Al vertice del Comitato c’è stato un riallineamento degli incarichi, ma senza stravolgimenti: il vicepresidente Mauro Mazzotti diventa presidente, vicepresidente è Catia Merenda che già seguiva l’attività del gruppo di vertice, mentre Vincenzo Mastropasqua è coordinatore.

"La costituzione e lo sviluppo del Comitato di Cesena – ha commentato Giangrandi – è stata un’avventura entusiasmante, anche se è costata tanta fatica, e mi ha fatto conoscere nuovi amici e scoprire una città che anche nei momenti più complicati sa dare il meglio di sé. Chi avrebbe immaginato di riuscire a unire migliaia di cittadini che hanno messo in campo competenza, passione e determinazione per raggiungere obiettivi comuni? Se contiamo tutti i comitati degli alluvionati della Romagna, siamo 70.000.Un solo dato: da maggio a oggi abbiamo fatto 140 incontri a tutti i livelli! Purtroppo ci sono stati anche incontri senza dibattito, in sostanza dei monologhi, e mi dispiace che la maggioranza in Comune abbia voluto la commissione consiliare sull’alluvione senza la presenza degli esperti: è stato un segno di debolezza, come lo è stata l’assenza all’incontro col viceministro Galeazzo Bignami: dopo sei mesi passati a urlare contro il Governo, c’era la possibilità di un confronto diretto, ma è stato evitato. Nella serata di mercoledì ci sono state tante testimonianze toccanti e ho apprezzato le parole di Gianfranco Rossi, presidente del Quartiere Oltresavio, che ci ha ringraziato confermando la laicità e il pragmatismo del Comitato e di chi vi opera".