Comitato Croce Rossa Italiana,. Pasolini confermato presidente

Robertino Pasolini è stato confermato presidente del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana. Lo ha deciso il nuovo consiglio direttivo dell’associazione che conta 230 persone tra effettivi e volontari. Pasolini, 58 anni, eletto per la prima volta nel 2020, è al suo secondo mandato da presidente ed è attivo nella Cri da 30 anni. Al suo fianco ci sono i consiglieri eletti Ivano Lucchi il quale lavora in un istituto bancario del territorio, Barbara Scarpellini, impiegata in un’azienda di autotrasporti, Paolo Luca militare dell’aeronautica e il consigliere dei giovani, la studentessa Aurora Stefani. Questa squadra si impegna ad attuare il programma strategico costruito sui pilastri fondamentali che si ispirano la Strategia 2030 di Croce Rossa Italiana, centrati sul coinvolgimento dei volontari, l’educazione alla salute e alla sicurezza delle persone, l’inclusione sociale, gli aiuti in caso di emergenze e calamità, lo sviluppo delle potenzialità dei giovani e l’aiuto alle persone deboli. A Cesenatico la Cri è fondamentale per garantire l’assistenza nei grandi eventi, il trasporto degli infermi, il trasporto sanitario in emergenza e urgenza, gli aiuti durante le emergenze sanitarie, le attività a supporto del sistema di protezione civile in ambito regionale, il salvataggio in acqua, la consegna dei farmaci a domicilio e la consegna della spesa, la distribuzione di beni di prima necessità e dei pacchi alimentari, i corsi di primo soccorso, le attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione per l’educazione alla salute, il mercatino solidale tutti i fine settimana e il mercatino dei Puffi in estate tutti i mercoledì sera. Quest’anno la Croce Rossa compie 160 anni, a Cesenatico è presente dal 1911. Giacomo Mascellani