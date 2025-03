Oggi si tiene l’assemblea del comitato di zona di Cannucceto. L’appuntamento è alle 20.45 nella sala della parrocchia adiacente la chiesa del quartiere. Si tratta di un importante momento di incontro tra i membri del comitato, i residenti, gli imprenditori, gli agricoltori e gli artigiani della frazione nelle campagne di Cesenatico, per avere aggiornamenti sulle attività e la raccolta di segnalazioni e proposte. Si parlerà della situazione della "casina" di via Palazzone 1501, delle iniziative in programma nei mesi di primavera ed estate. Per i cittadini è l’occasione per segnalare dei problemi e lanciare delle idee.