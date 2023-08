Comitato in Comune "Nostre proposte accolte"

Confronto positivo e con reciproca soddisfazione in Comune tra il Comitato alluvionati di Cesena e l’amministrazione comunale. Si è tenuto ieri nella sala del consiglio comunale.

Al Comitato, presieduto da Marco Giangrandi, aderiscono più di trecento persone colpite dalla calamità. "I nostri principali obiettivi – afferma il Comitato alluvionati – sono la sensibilizzazione e la presentazione di proposte per mitigare i forti disagi che hanno colpito i cittadini cesenati durante l’alluvione. Abbiamo ascoltato le azioni e le proposte messe in atto da parte della Giunta e appreso con soddisfazione che alcune proposte da noi avanzate sono state prese in considerazione".

"In merito alle bollette - prosegue il Comitato – riteniamo positivo che la campagna di sensibilizzazione sia stata avviata presso il gestore per individuare una soluzione idonea a diluire il problema. Apprrezziamo anche l’opzione della proroga del periodo transitorio per l’attivazione della tariffa puntale anticipata, promossa dall’assessora Lucchi. L’assessora Mazzoni ha confermato che il Comune accoglierà la nostra proposta di semplificazione delle pratiche edilizie, prevedendo l’azzeramento dei costi per l’accesso agli atti e una corsia preferenziale per reperire le autorizzazioni precedenti degli immobili alluvionati. Questo rappresenta un notevole risultato. L’assessore al bilancio Acerbi ha fornito unaspiegazione dei meccanismi di raccolta e gestione dei fondi provenienti dalle donazioni. Il sindaco ha garantito la disponibilità della giunta a collaborare per rispondere a qualsiasi domanda che i cittadini, rappresentati dal Comitato alluvionati. La volontà di intrattenere incontri periodici rappresenta un segnale di apertura fondamentale. L’incontro ha gettato le basi per una proficua collaborazione tra Comitato Alluvionati e amministrazione

"L’incontro con il Comitato alluvionati di Cesena - ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – è stata una buona occasione di confronto che diventerà un appuntamento periodico, con l’obiettivo di mantenere aperto questo importante canale di dialogo e di scambio di informazioni, anche sulla base dell’evoluzione degli eventi".