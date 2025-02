Comitato territoriale volley. Tartaglione consigliera

Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, ha ospitato le società pallavolistiche delle province di Forlì-Cesena e Rimini che nei giorni scorsi si sono radunate per eleggere i componenti del consiglio per il quadriennio 2025-2028. L’assemblea elettiva è stata presieduta Tiziano Bianchini, assessore allo sport del Comune di San Mauro Pascoli che ha patrocinato l’evento. I presidenti delle società hanno scelto alla guida del comitato Fosco Mascella (già vicepresidente del consiglio uscente) e hanno nominato come consiglieri la cesenate Monica Tartaglione, Gabriele Mancini, Stefano Benzi e Gianluca Remor.

"È un orgoglio e un privilegio per il Volley Club – ha commentato Maurizio Morganti, presidente del Volley Club Cesena – essere all’interno del Comitato con una rappresentante, perché siamo convinti che la collaborazione è stimolo di sviluppo, innovazione e sostegno. La nostra società sarà sempre a disposizione per mettere in campo tutto ciò che è necessario alla crescita del movimento. Monica Tartaglione rappresenta certamente questo spirito, come il presidente Fosco e tutti i consiglieri, persone di indubbie capacità e competenza nel mondo della pallavolo".

"Ho dedicato gran parte della mia vita alla pallavolo – aggiunge Monica Tartaglione – prima come giocatrice e poi come allenatrice, dirigente e consigliere ricoprendo vari incarichi. Nel 2014, l’incontro con il sitting volley ha segnato una nuova tappa del mio percorso, diventando il fulcro dei miei obiettivi, sia di club che per la Fipav. Ora che il settore della pallavolo paralimpica è abbastanza avviato, sento di poter dedicarmi a nuove sfide, pur continuando a occuparmene".

Oggi, inoltre, è in programma l’assemblea per la nomina del Comitato regionale Emilia-Romagna. Franco Manuzzi, presidente uscente del comitato territoriale Romagna Uno dopo 12 anni, è candidato alla presidenza del Comitato regionale. "Il mondo dello sport è cambiato e sta ancora cambiando – riflette Manuzzi –. Le famiglie, i giovani, i genitori e gli atleti non sono gli stessi di 20 anni fa. Bisogna intercettare i nuovi linguaggi, le nuove esigenze per creare, costruire o riscoprire strumenti che permettano alle società sportive di far innamorare sempre più giovani al nostro bellissimo sport, e alle famiglie di riscoprire quanto lo sport, e soprattutto la pallavolo, ricopra un ruolo sociale importante per la crescita dei figli".