Commedia in dialetto al San Giacomo

Si apre il cartellone di ’Paròli - Dialetto in Palcoscenico’, articolato in otto spettacoli di teatro dialettale. L’appuntamento è la sera di martedì 24 alle 21 con replica mercoledì 25 alle 21 nella sala del Centro San Giacomo a fianco della chiesa, dove la compagnia ’I Mei dla Parocia’ (I migliori della parrocchia), di Cesena, presenterà ’I fiul di gat i magna i sorg’ (I figli dei gatti mangiano i topi), una commedia in tre atti di Pier Paolo Gabrielli. I successivi spettacoli si terranno in febbraio e in marzo a Bellaria ed al Moderno di Savignano.