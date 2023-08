Commemorato il musicista Lucio Briganti

Una messa per Lucio. Nella chiesa di San Giacomo sul porto di Cesenatico, si è tenuta una messa a ricordo di Lucio Briganti, l’uomo di Cesenatico che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 66 anni, ma è deceduto prematuramente due anni fa, il 13 giugno 2021, annegato in mare a causa di un malore improvviso. Lucio era molto amato e conosciuto, anche come musicista e organizzatore di eventi e concerti. La sorella Lia ha dedicato a Lucio l’auditorium ricavato nel palazzo di famiglia in viale Roma.