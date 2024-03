Commercianti e centro storico: "Servono intenti condivisi e il sostegno del Comune"

"Auguro la miglior fortuna a Piero Mongelli e a tutti gli operatori del centro storico che stanno lavorando per creare un consorzio in grado di fare da catalizzatore di eventi per il cuore della città. Lo faccio con lo spirito di chi ben sa quanto sia importante rilanciare le attività e l’appeal della città, ma anche con la consapevolezza di chi sa bene che la sfida sarà tutt’altro che facile da vincere. Perché da quella strada sono passato anche io". Il commento è di Fabrizio Faggiotto, che fino allo scorso anno era presidente dell’associazione ‘Centro Anch’io’, scioltasi poi proprio in seguito a mancanza di condivisione di intenti.

Faggiotto, come giudica il progetto citato nelle ultime ore sul Carlino da Mongelli?

"Ottimi intenti e le priorità individuate sono giuste. Conosco e stimo Mongelli, non voglio ‘remare contro’ e anzi se potrò fornire qualche consiglio, sarò ben felice. Ma tra parole e fatti c’è una significativa differenza".

Quali sono le maggiori criticità?

"Il nodo è sempre lo stesso: far convivere le richieste e le aspettative di operatori che si muovono in settori diversi e che sono interessati a forme di promozioni anche molto distanti tra loro. Chi gestisce i pubblici esercizi lavora in orari che non coincidono con quelli di un negozio di abbigliamento. Per i primi le aperture serali o domenicali sono un’allettante opportunità, meno per chi invece opera in un altro tipo di mercato".

E’ per questo che la vostra associazione ha fatto un passo indietro?

"Avevamo dedicato tempo e impegno al progetto perché credevamo nella sua utilità e riteniamo di aver fatto un buon lavoro, organizzando eventi e iniziative che sono stati molto apprezzati. Il problema è stato che certe azioni avevano cominciato ad essere date per scontate: c’era chi contestava la richiesta di una quota associativa annua di 120 euro e chi per lunghi periodi si disinteressava dei progetti, salvo poi aspettarsi grandi cose a ridosso delle date attese. Intendiamoci, non è una critica, perché so bene che ogni attività ha i suoi impegni e ricavarsi tempo aggiuntivo da dedicare alla programmazione non è facile. Sta di fatto che lo scorso anno, proprio in questo periodo, si tornarono a chiedere interventi marcati per il rilancio. Tra le voci intervenute c’era anche quella di Mongelli".

Come reagì?

"Dichiarandomi pronto a rimettermi in gioco, anche non come presidente, ma proponendo di far confluire nuove energie nell’associazione già attiva, ‘Centro Anch’io’. Era un nome conosciuto, già presente ai tavoli di dialogo con l’amministrazione comunale e le altre realtà del settore. La risposta fu respinta. Ne presi atto".

Il centro storico sta davvero soffrendo?

"E’ inconfutabile. E non certo da oggi".

Cosa serve per un vero rilancio?

"La reale volontà di tutti, a partire da quella dell’amministrazione comunale, che deve investire nell’ottica non di favorire i commercianti, ma la città. Era stato commissionato un dettagliato studio tecnico all’associazione ‘Principi attivi’ di Castel Guelfo, che aveva individuato molti ambiti di manovra. Finito nel cassetto. Sarebbe interessante riprenderlo per valutare proposte baste su riscontri oggettivi, nell’ottica di un rilancio. Il contesto non è semplice, la concorrenza dell’online è spietata. Ma dove davvero si crede nelle potenzialità dei centri storici, i risultati sono inconfutabili".