Commercianti e imprenditori, aiuti insieme

Alcuni commercianti e imprenditori del centro hanno deciso di unire le forze con il motto ’Insieme è meglio’, con l’obiettivo di dare il via ad una raccolta di fondi attraverso la vendita dei libro fotografico ’Cesenatico, piacere di vederti’, il cui ricavato sarà destinato alle persone che in questo momento stanno affrontando le difficoltà causate dall’alluvione. Il libro, realizzato dal fotografo Maurizio Franzosi, è in vendita presso la libreria ’Cartamarea’ in via Baldini al prezzo di 15 euro.