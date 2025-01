"Commercio, il Pd ha sempre bocciato le proposte"

Colpito metaforicamente e affondato: il Pd fa l’ennesimo passo falso replicando a stretto giro di posta alla Lega che ha messo nero su bianco le ragioni della crisi del commercio in centro storico. Ragioni che non possono che essere addebitate in gran parte alle politiche delle amministrazioni a guida Pd fin dagli scorsi decenni. Una replica concitata, quella dei piddini, che la dice lunga sul nervo scoperto di una Giunta che, già al secondo mandato, amministra una città ferma in mezzo a un guado senza la prospettiva di essere protagonista di un’evoluzione in positivo.

Il Pd ci chiede oggi di unirci al dialogo presentando proposte concrete. Ma dov’era questo Pd quando le Giunte in cui è stato ed è attualmente maggioranza hanno puntualmente bocciato le proposte della Lega? Le Giunte a guida Pd hanno preferito eliminare centinaia di posti auto funzionali al centro blindandolo sempre più, mentre sceglievano di ‘dialogare’ con i soggetti della ‘grande distribuzione’, concedendo l’ampliamento spropositato delle loro superfici, arricchite di parcheggi privati gratuiti e comodi capolinea dei bus.

L’ultima prova di questa attitudine è la rinuncia a un diritto di servitù da parte del Comune per consentire l’ampliamento del Centro commerciale Lungo Savio.

Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo Lega, e Antonella Celletti, responsabile enti locali Lega Romagna