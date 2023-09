"Commissione alluvione, ascoltare i cittadini per cambiare passo"

Il Gruppo consiliare del Pd cesenate chiede l’erogazione immediata dei rimborsi "perché il ritorno alla normalità dei nostri cittadini dovrebbe essere impegno che vada oltre ai colori politici ed essere unica voce". "Anche il Comitato Alluvionati Cesenati e Valle del Savio durante la Commissione speciale – proseguono i consiglieri dem – ha affermato che molti non iniziano nemmeno i lavori di ripristino perché temono non arrivino i rimborsi. Molti sono sfiduciati: noi vogliamo essere vicini ai cittadini e vogliamo provare a sollecitare risposte rapide e chiare al Governo e alla struttura commissariale".

Il gruppo consiliare ribadisce quanto detto durante la Commissione di giovedì scorso andando oltre: "Ringraziamo i Presidenti di Quartiere per l’impegno costante quotidiano nei territori, il Comitato che si è costituito, che permette di far sentire una voce unica verso le Istituzioni e verso cui siamo disposti a un ascolto e a un confronto continuo, e cogliamo l’occasione anche di ringraziare nuovamente le associazioni del terzo settore e i tantissimi volontari".

"Abbiamo richiesto questa audizione – proseguono i consiglieri democratici –per ascoltare chi ha subito l’alluvione e ora chiede risposte: li ringraziamo per le loro relazioni e osservazioni avanzate con spirito critico e costruttivo, mai polemico. Questo permette di elaborare risposte, ove di nostra competenza, o sollecitare Enti terzi perché, come ha ben detto il Comitato presente, le competenze non sono solo del Comune".

I consiglieri spiegano che "l’obiettivo della Commissione speciale è proprio quello di fare elaborazione politica, partendo dalle numerosi audizioni che si terranno, che ci permetta poi di cambiare passo, cambiare paradigma e accelerare su alcune opere pubbliche prioritarie di fronte a questo mondo che cambia". Il gruppo Pd afferma inoltre di voler dare continuità all’audizione rimanendo disponibile all’ascolto del Comitato e dei Quartieri, "consapevoli che questo ci permette da un lato di mantenere costante la vicinanza, ma anche di elaborare linee politiche e programmatiche su cui sollecitare l’Amministrazione pubblica, per superare questioni burocratiche nella richiesta dei rimborsi, nelle tempistiche, nei danni alle pertinenze, nella gestione delle utenze, nella gestione dei rimborsi tra proprietari e inquilini, solo per fare alcuni esempi concreti".