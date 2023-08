"Commissione consiliare sull’alluvione, il Pd censura il dibattito"

La commissione consiliare sull’alluvione varata dal Comune di Cesena continua a dividere le forze politiche. "Al Pd, per bocca del capogruppo in consiglio comunale Filippo Rossini, non interessano i tecnicismi. Eppure sulla questione dell’alluvione, proprio per evitare letture fuorvianti dei fatti e mistificazioni dell’accaduto, per arrivare alla verità e alla responsabilità, i tecnicismi servono e non possono fare paura. Proprio per questo la censura della sinistra ha dell’incredibile, soprattutto se, come dice sempre Rossini, l’obiettivo è quello di non lasciare zone d’ombra e accompagnare la ricostruzione". Luca Lucarelli e Marco Casali di Fratelli d’Italia commentano così la decisione, votata dalla maggioranza di sinistra in Comune a Cesena, di non permettere la presenza degli esperti nella commissione temporanea speciale dedicata all’alluvione.

"Il Pd, di fatto, censura un dibattito fondamentale per capire cosa è successo, cosa si sarebbe potuto fare e cosa si dovrà attuare per prevenire o mitigare eventi analoghi nel futuro - aggiungono i due esponenti di FdI -. Eliminando gli esperti il Pd tenta, in buona sostanza, di evitare domande scomode che potrebbero far emergere le gravi responsabilità della Regione Emilia-Romagna in materia di gestione e governo dei fiumi, torrenti e rii. Se non si ha nulla da nascondere, se si è convinti di aver agito sempre con la massima trasparenza e nell’interesse esclusivo dei cesenati, se le dovute manutenzioni ai corsi d’acqua sono sempre state eseguite". Fdi accusa il centrosinistra di chiudersi a riccio "come se già fosse a conoscenza della corresponsabilità della Regione Emilia-Romagna sugli accadimenti di metà maggio e volesse così proteggere i compagni di partito o nascondere la complicità della maggioranza politica del Comune di Cesena - concludono Luca Lucarelli e Marco Casali - La credibilità istituzionale del Governo di questa Città raggiunge così il punto più basso mai visto sinora!".