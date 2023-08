"Commissione consiliare, tutte le sviste del sindaco"

"A volte parlare meno, approfondire meglio i temi trattati e ascoltare l’interlocutore senza quell’arietta di sufficienza farebbe bene a Enzo Lattuca che è caduto in diverse sviste durante la seconda seduta della commissione ‘alluvione’ di giovedì scorso". Così attaccano il sindaco i consiglieri comunali leghisti Antonella Celletti e Fabio Biguzzi, sollevando la questione della mancata manutenzione del torrente Borello, causa di ostruzione e in parte dei danni dell’esondazione. Allo stesso modo il funzionamento dell’unica cassa di espansione completata delle cinque previste, è ritenuta "prova che l’assenza delle casse di espansione previste ha forse avuto una parte importante nell’allagamento di alcune aree". La Lega contesta anche i tempi dell’allarme, evidenziando che " l’abitato di Borello già alle 10.46 del mattino del 16 maggio era stato investito dalla piena". "Era allora che forse si sarebbe potuto lanciare l’allarme invece si è tardato ancora di alcune ore, probabilmente preziose per tanti alluvionati. Lattuca si è trincerato dietro le previsioni e i bollettini diramati da altri organismi, ma il tempismo in certi casi può essere fondamentale". Vengono contestati inoltre i ritardi nella disostruzione del Ponte Nuovo, l’esondazione del Borello del 5 giugno (mancanza di interventi urgenti post alluvione) , le carenze nella distribuzione di sacchi sabbia.